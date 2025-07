O Benfica anunciou esta terça-feira que os bilhetes que tinha disponíveis para a Supertaça frente ao Sporting estão «esgotados».

Os bilhetes para o primeiro título da época foram colocados à venda na segunda-feira, exclusivamente para sócios com as quotas em dia, e esgotaram em poucas horas. A abertura das bilheteiras para o público em geral estava em perspetiva para esta quarta-feira, mas já não há bilhetes disponíveis.

Recordamos que o duelo com o Sporting, que está marcado para as 20h45 de 31 de julho, está marcado para o Estádio do Algarve.