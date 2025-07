À margem do Jubileu dos Jovens que decorre no Vaticano, com mais de 11 mil jovens portugueses, o Padre Guilherme anunciou que vai animar o Estádio Algarve antes da Supertaça, a disputar entre Sporting e Benfica.

O sacerdote da Arquidiocese de Braga, natural de Guimarães, notabilizou-se na Jornada Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa, enquanto DJ. Desde então, recebe convites para festivais e festas regionais, sobretudo no verão.

Na noite de quinta-feira, a partir das 20h45, Benfica e Sporting disputam o primeiro título da época, no Estádio Algarve. Os rivais lisboetas apontam à décima Supertaça.