Álex Grimaldo, em declarações na flash interview da RTP3, após a derrota frente ao FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira:



«A época é muito longa. Agora vamos lutar pelo campeonato, pelas taças e pela Liga Europa.»



[O que faltou?]:



«Acho que se viu em campo. Tentámos fazer um jogo agressivo e lutar com eles. Eles não tiveram muita ocasiões e nós também não. Não foi um jogo muito bem jogado. No final eles ganharam. Temos de olhar para nós. Temos de ter mais personalidade, jogar o nosso jogo, porque nisso somos melhores. Vamos pensar no futuro e melhorar o temos de melhorar.»