Jorge Jesus, treinador do Benfica, depois da derrota na Supertaça contra o FC Porto:



«Adaptação no regresso a Portugal? Não tem sido difícil. Também perdi a primeira decisão no Flamengo. Estamos a trabalhar em cima das nossas convicções. Ainda não conseguimos colocar a equipa dentro do patamar que pretendo. Não perdemos porque o FC Porto foi superior. Foi superior em determinados momentos, mais nada.»



«Nota-se que o FC Porto é consistente e competitivo. Mas também senti que no jogo não houve diferença. O FC Porto e o Benfica não foram dominantes. A diferença que se colocou foi o penálti. Depois criámos oportunidades e não soubemos acabá-las.»



«Não vi diferença. Mas a equipa do Benfica tem de fazer a diferença com o tempo. Tem de ter outros argumentos para jogar a um nível mais alto do que os nossos rivais. Era importante o Benfica quebrar a hegemonia do FC Porto, mas temos outras prioridades.