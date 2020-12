Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações depois da derrota na Supertaça:



[No final do jogo viu-se Luisão a gritar à equipa. Reprimenda?]



«O Luisão não deu uma reprimenda à equipa. Não gosta de perder, como o treinador e os jogadores não gostam. Estava triste, como estamos todos. Teve uma opinião, mas não deu uma reprimenda a ninguém. Disse que foi uma final perdida, que temos de aprender com isto e que o Benfica é o Benfica.»



[a equipa não tem evoluído?]



«Estamos aqui há quatro ou cinco meses e estamos à procura de recuperar a hegemonia. Tínhamos a oportunidade de mostrar isto hoje. Já fizemos jogos bons, com qualidade intermitente. Andamos à procura de encontrar o melhor caminho. A equipa está a procurar identificar-se com as ideias do seu treinador. O FC Porto foi mais experiente do que o Benfica e melhor na decisão. Isso fez a diferença.