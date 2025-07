Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao Benfica na Supertaça, por 1-0:

«[Análise ao jogo] Muito convencido com aquilo que a equipa foi capaz de fazer ao longo de 90 minutos. Fomos claramente superiores que o Benfica em todos os momentos e em todos os níveis. Não entrámos tão bem nos primeiros 10/15 minutos da segunda parte. Acabaram por ser felizes numa perda de bola nossa e fomos prejudicados. Fomos atrás do resultado, sempre por cima do jogo, a mandar e a querer bola com calma e qualidade. Feliz com o que a equipa foi capaz de fazer hoje.»

«O Sporting entrava sempre 0-0. Criámos muita qualidade no jogo ofensivo. Harder e Suárez muito bem no jogo, mas acabámos por não ser felizes.»

«[Sporting pode ser campeão?] Acreditamos muito que o Sporting pode ser tricampeão! É por isso que vamos continuar a lutar. Se continuarmos com este nível de qualidade, com toda a certeza que vamos chegar ao final feliz que queremos.»