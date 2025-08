Um Sporting-Benfica dá sempre que falar, seja antes, durante ou depois da partida. Esta quinta-feira, horas antes da Supertaça, o português Afonso Moreira (ex-Sporting) e Nemanja Matic (ex-Benfica), ambos jogadores do Lyon, apostaram no vencedor do jogo.

Os dois jogadores, atentos à partida, apostaram em que venceria: Afonso confiou no Sporting e Matic não duvidou do Benfica. O perdedor teria de ser «mordomo» do outro durante toda esta sexta-feira.

Ora, tal como é sabido, as águias conquistaram a Supertaça (1-0) e o médio sérvio, que apostou na antiga equipa, teve direito a um «serviço» especial por parte do jovem colega.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver Afonso a servir o almoço (e mais) a Matic. O jovem ainda referiu que estava a fazê-lo porque queria, mas Matic confessou que foi devido à aposta perdida.