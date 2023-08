Benfica e FC Porto dão esta quarta-feira, a partir das 20h45, o pontapé de saída para a temporada 2023/23, no Estádio Municipal de Aveiro, com a disputa da Supertaça Cândido Oliveira.

Roger Schmidt, já sem poder contar com Gonçalo Ramos, deverá apostar na titularidade de Musa como principal referência do ataque, num onze renovado que deverá contar com três reforços contratados no presente defeso: Jurasek, Kökçü e Di María. Apenas uma dúvida na defesa relacionada com condição física de Otamendi, com Morata à espreita.

Já Sérgio Conceição deverá apostar num onze ainda sem reforços, com Nico González ainda em fase de integração. A principal dúvida é sobre quem vai jogar ao lado de Taremi no ataque. Namaso deu bons sinais na pré-época, mas a aposta do treinador também poderá recair sobre Toni Martinez, ainda com o reforço Fran Navarro como alternativa no banco.

Dúvidas que ficarão esclarecidas mais logo, ao início da noite.

