Apesar da rivalidade e ferocidade do eterno dérbi, há sempre espaço para fair-play num Sporting-Benfica. Esta quinta-feira, Geovany Quenda (Sporting) juntou-se à conversa com vários jovens do Benfica.

O jovem jogador dos leões, momentos antes das equipas entrarem para aquecimento, foi ter com Tiago Gouveia, António Silva, Henrique Araújo, Gonçalo Oliveira, Samuel Soares e João Veloso.

A partida entre Sporting e Benfica arranca às 20h45.

De recordar que Geovany Quenda esteve no centro da polémica no final do campeonato e na final da Taça de Portugal, após utilizar uma t-shirt provocadora. O português foi suspenso, mas a decisão acabou por ser revertida e esta quinta-feira está no banco de suplentes.