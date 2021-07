Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a derrota na Supertaça ante o Sporting:

«Parabéns ao Sporting, justo vencedor. Obrigado aos nossos adeptos. Relativamente ao jogo, entrámos bem, o Sporting teve dificuldade para entra na nossa estrutura, com bola conseguimos ter algum controlo do jogo, conseguimos chegar ao 1-0. Depois há um momento critico para nós, ter sofrido o 1-1 e antes do intervalo ter sofrido o 2-1, num lance de génio de um excelente jogador e isso colocou o Sporting numa posição favorável, tem jogadores muito rápidos a jogar, como também no banco. Conseguiram fazer um upgrade na equipa.»

«Nós procurámos com muito coração, com menos cabeça, mas também eu não quero estar aqui a justificar a derrota com as ausências: tivemos sete jogadores ausentes e qualquer um podia jogar. O Castro sofreu ontem uma lesão e ficou incapacitado para jogar.»

«Teria de ser pelo coração porque tínhamos essencialmente avançados e, quando metemos muitos avançados, muitas vezes não é bom sinal, porque são jogadores que não ligam tanto. Procuram mais a profundidade. Daí o decréscimo na qualidade do jogo. Mais qualidade na primeira parte, mais coração na segunda.»