Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a derrota na Supertaça ante o Sporting:

«Vamos jogo a jogo e chegar o mais longe possível. Há adversários que estão mais fortes, que fizeram grandes investimentos. Estou a referir-me ao Benfica, ao FC Porto, ao Sporting. O quarto lugar é o objetivo mínimo. Temos de ter engenho e arte para reforçar a equipa, até ao dia em que os direitos televisivos sejam centralizados e possa haver maior equidade e talvez aí sim o Sp. Braga possa pensar em dar um passo definitivo mais acima.»

«Quando aceitei o repto do presidente, sabia perfeitamente que o Sp. Braga tem de vender. E não é só o Sp. Braga, é a maior parte dos clubes, para gerir toda uma máquina. O nosso papel, para além de tentar chegar a títulos, é também promover jogadores e tentar que sejam valorizados. Há jogadores que foram vendidos, nomeadamente para o Sporting, mas estamos a tentar seguir a linha do clube. Jogou o Fabiano, o Vítor também acabou por jogar e o Roger também. São potenciais ativos do Sp. Braga para criar mais-valias.»

[Palhinha e Matheus Nunes amarelados cedo e mais avançados na segunda parte colocados em campo:] «A questão dos duelos a meio-campo é que o Matheus Nunes e o Palhinha fizeram um jogo extraordinário, mérito deles. Tiveram um papel fundamental na vitória do Sporting.»