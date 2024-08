A FIGURA: Pote

O médio leonino esteve envolvido nos três golos do Sporting. Assistiu Gonçalo Inácio no primeiro, finalizou no segundo e ainda combinou com Gyökeres no terceiro. É um jogador com uma excelente relação com a baliza, mas também muito forte no jogo associativo com os colegas.

O MOMENTO: má abordagem de Kovacevic, 102m

Depois de uma excelente primeira parte, onde colocou o FC Porto em enormes dificuldades e quase tirou os dragões do jogo, o Sporting permitiu uma reação, mas aguentou até ao prolongamento. Aí, a má abordagem de Kovacevic ao remate de Iván Jaime, apenas desculpada pelo desvio em Mateus Fernandes, foi decisiva.

Debast

O defesa-central belga vem trazer outra qualidade na saída de bola dos leões que, por exemplo, Coates não dava. Debast gosta de fazer passes verticais, a queimar linhas, mas por vezes arrisca em demasia e sente a pressão adversária. Só na primeira parte, colecionou três erros em zona proibida e um deles resultou no golo de Galeno. Tem qualidade evidente, mas evidentes são também os aspetos a melhorar

Gyökeres

Houve quem dissesse que Zé Pedro o deixou no bolso na final da Taça de Portugal. Ora, se assim foi, o sueco saltou de lá para fora na Supertaça. Massacrou por completo o central portista na primeira parte. Movimentou-se sobretudo para aquele corredor, para forçar o duelo com Zé Pedro, como no caso do 2-0, onde foi imparável na velocidade e depois assistiu Pote. Somou ainda outra assistência, mas no segundo tempo foi melhor controlado e apresentou muita fadiga.

Quenda

Que estreia. Lançado por Ruben Amorim num jogo de grau de dificuldade máxima, respondeu de forma muito positiva. A exibição fica abrilhantada pelo golo, mas também a nível defensivo esteve seguro, auxiliado por Quaresma.

Kovacevic

É inegável que o novo reforço do Sporting para a baliza oferece outro tipo de garantias com a bola nos pés e eleva a equipa para outro patamar na primeira fase de construção. Mas já na pré-temporada tinha deixado dúvidas quanto a algumas más abordagens e o lance do 4-3 só as vem adensar.