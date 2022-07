O FC Porto conquistou este sábado, pela 23.ª vez, a Supertaça Cândido de Oliveira, reforçando o domínio claro que tem na competição que teve a sua 44.ª edição.

A equipa orientada por Sérgio Conceção voltou a conquistar o troféu em 2022, com um triunfo ante o Tondela, por 3-0, no Estádio Municipal de Aveiro, sucedendo ao Sporting, vencedor da prova em 2021, no mesmo estádio (2-1 ao Sp. Braga).

Os dragões têm mais troféus (23) do que todos os rivais somados (21).

Historial da Supertaça

1979/80 Boavista

1980/81 FC Porto

1981/82 Sporting

1982/83 FC Porto

1983/84 FC Porto

1984/85 Benfica

1985/86 FC Porto

1986/87 Sporting

1987/88 Vitória de Guimarães

1988/89 Benfica

1989/90 FC Porto

1990/91 FC Porto

1991/92 Boavista

1992/93 FC Porto

1993/94 FC Porto

1994/95 Sporting

1995/96 FC Porto

1996/97 Boavista

1997/98 FC Porto

1998/99 FC Porto

1999/00 Sporting

2000/01 FC Porto

2001/02 Sporting

2002/03 FC Porto

2003/04 FC Porto

2004/05 Benfica

2005/06 FC Porto

2006/07 Sporting

2007/08 Sporting

2008/09 FC Porto

2009/10 FC Porto

2010/11 FC Porto

2011/12 FC Porto

2012/13 FC Porto

2013/14 Benfica

2014/15 Sporting

2015/2016 Sporting

2016/2017 Benfica

2017/2018 Benfica



2018/2019 FC Porto

2019/2020 FC Porto

2020/2021 Sporting

2021/2022 FC Porto

Palmarés:

1. FC Porto, 23 títulos

2. Sporting, 9

3. Benfica, 8

4. Boavista, 3

5. V. Guimarães, 1