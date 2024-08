Galeno , em declarações à flash interview da RTP, após a vitória do FC Porto por 4-3 sobre o Sporting, a contar para a Supertaça:

«Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, começámos bem o jogo, mas uma bola parada acabou por dificultar tudo. Sabíamos que podíamos fazer um grande jogo, viemos com esse pensamento, e realizámos um grande trabalho e conseguimos sair com a vitória e o titulo. Aconteceu uma reviravolta, após estar a perder por 3-0, ninguém baixou a cabeça, fomos uma equipa de guerreiros. O trabalho de toda a equipa foi importante, não foi só meu, os meus golos foram fruto do coletivo e estão todos de parabéns».