O que lá vai, lá vai.

Sérgio Conceição acredita que a superioridade que o FC Porto tem demonstrado na maioria dos confrontos recentes com o Benfica não vai entrar em campo na Supertaça que se disputa entre os dois rivais nesta quarta-feira.

Questionado se sente que existe um medo cénico das águias em relação ao FC Porto, isto é, um fator psicológico que impede os jogadores do Benfica de estar na melhor condição nos Clássicos, Conceição desvaloriza a importância do passado.

«Tudo o que é passado não conta no jogo de amanhã [quarta-feira]. Todos os jogos têm histórias diferentes e nós só temos de levar a partida para onde nos sentimos confortáveis para o ganhar. Não acredito em jogos psicológicos nem que exista mais ou menos receio de defrontar este ou aquele adversário», começou por dizer, antes de elogiar o Benfica.

«Com jogadores tão experientes e um clube tão grande como o que vamos defrontar, não acredito nem quero acreditar que isso possa acontecer», acrescentou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Benfica, o treinador explicou o que acredita que tem estado na base do maior sucesso dos dragões.

«Muitas das vezes temos sido superiores aos nossos rivais porque trabalhamos muito, dedicamo-nos bastante à preparação do jogo e temos uma ambição muito grande que está de acordo com o que é este clube histórico», defende.

«Vamos ter um jogo muito difícil frente a um rival de grande qualidade que, não podemos esquecer, é o campeão nacional», resumiu ainda.

O treinador do FC Porto vai poder estar no banco, apesar de ter sido castigado com um mês de suspensão, mas desvalorizou a despenalização, enaltecendo apenas a possibilidade de viver o jogo à flor da relva.

«Felizmente, vou estar no banco. Os treinadores e os jogadores trabalham para estar nestes momentos em que se disputam títulos, e vou estar num desses jogos em que há 50 por cento de hipóteses de ganhar um título», declarou.