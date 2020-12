Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desvalorizou a diferença de orçamento para o Benfica, numa altura em que as duas equipas se defrontam para a Supertaça.

«Temos de olhar para o historial do FC Porto e do Benfica. São duas equipas fortes, dois rivais independentemente dos orçamentos. Não são os orçamentos que jogam e viu-se isso na Liga dos Campeões em que nós temos o orçamento mais baixo dos oitavos e não vai ser por isso que não vamos lutar em todos os momentos», garantiu o treinador.

«Se entrassem os orçamentos já estava definido quem ganhava a Liga dos Campeões e os campeonatos e os títulos todos», frisou.

«Não vejo pressão, nem vantagem. Nós também estamos pressionados a ganhar, até porque somos o clube com mais Supertaças, com uma diferença grande em relação ao segundo. Temos a nossa responsabilidade no jogo e essa responsabilidade gostamos de ter e de a assumir, dentro do que é a responsabilidade de jogar cada jogo para ganhar», disse ainda Sérgio Conceição.

O técnico apontou, contudo, que o estatuto de ter mais Supertaças também não pesa em campo: «Não é pelo estatuto. O estatuto não joga.»

«Será por outros caminhos que vou puxar pelos jogadores», acrescentou, dizendo: «Ter este símbolo é uma grande responsabilidade.»

O técnico portista diz que o facto de o FC Porto estar a passar um bom momento também não será decisivo no encontro. «Há situações em que a equipa que está menos bem no momento é aquela que tem supremacia em relação ao adversário. O jogo de futebol é uma caixa de surpresas, temos de estar preparados para abrir e perceber o que está lá dentro. Por vezes somos surpreendidos. Às vezes não é a equipa que está mais consistente que ganha.»