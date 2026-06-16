Supertaça
Há 33 min
Supertaça entre FC Porto e Torreense joga-se em Coimbra
Jogo coloca em duelo os vencedores da Liga e da Taça de Portugal
Jogo coloca em duelo os vencedores da Liga e da Taça de Portugal
O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Torreense vai disputar-se no Estádio Cidade de Coimbra, confirmou o Maisfutebol, na sequência da notícia avançada pelo Diário As Beiras.
O encontro que opõe os vencedores da Liga e da Taça de Portugal vai disputar-se numa de três possíveis datas: 31 de julho, 1 ou 2 de agosto, não se sabendo o dia exato neste momento.
O FC Porto sagrou-se campeão nacional em 2025/26, conseguindo o título pela 31.ª vez na sua história.
Já o Torreense conquistou pela primeira vez a Taça de Portugal, à sua segunda final, batendo o Sporting por 2-1, após prolongamento, feito que também valeu ao clube de Torres Vedras o apuramento para a fase de liga da Liga Europa.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS