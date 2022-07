FIGURA: Mehdi Taremi

Supertaça de “SuperTaremi”. O iraniano abriu e fechou o marcador e, pelo meio, desencadeia o lance do golo de Evanilson. Exibição prometedora do avançado do FC Porto a abrir a sério a época 2022/23. Além de ter estado nos três golos, foi buscar jogo a zonas mais recuadas por vezes e, num 4x3x3 híbrido em que teve Danny Loader posicionado mais ao centro entre Taremi e Evanilson, o ex-Rio Ave deu também outras coisas ao jogo do FC Porto, como a largura a partir da esquerda. Aliás, é um pouco por aí, numa arrancada para o centro, que o persa dá a sentença no marcador.

MOMENTO: Toni Martínez a abrir para Taremi furar e fechar (82m)

O FC Porto tinha já bem encaminhada, praticamente resolvida até, a questão da Supertaça, quando um bom entendimento entre Taremi e Toni Martínez resultou no 3-0 final. O espanhol viu o iraniano arrancar da esquerda para o centro, arrastou um defesa consigo enquanto o iraniano deixava dois oponentes para trás até atirar a contar perante Niasse.

OUTROS DESTAQUES

Evanilson: 45 minutos em campo bastaram para ter importante na conquista do terceiro título do FC Porto em 2022. De cabeça, ganhou o lance após o canto, ao primeiro poste, assistindo Taremi para o 1-0 (30m). Três minutos depois, fez o 2-0 num lance em que tem mérito e créditos pela insistência, na sequência do lance de Taremi à entrada da área.

Niasse: o Tondela sai derrotado da Supertaça por 3-0, mas tirando o 2-0, dificilmente o guarda-redes podia ter feito mais. Mostrou credenciais para ser o dono da baliza dos beirões, num jogo, sobretudo na primeira parte, em que fez quase uma mão de extraordinárias defesas.

FC Porto-Tondela: a crónica da conquista do dragão na Supertaça

Uribe: inteligência nos equilíbrios dados à equipa, da defesa ao ataque. Por mais do que uma vez, quando o Tondela tentou chegar à frente em lances pelo ar, o colombiano recuou para ajudar Pepe e Marcano a recuperar bola e sair a jogar. É um pêndulo e uma referência na ideia e na construção.

Danny Loader: foi a grande surpresa no onze inicial do FC Porto e Sérgio Conceição terá ficado satisfeito com os 70 minutos de entrega e luta do inglês, ligeiramente mais recuado do que Taremi e Evanilson, no meio destes no ataque à baliza do Tondela. Faltou-lhe o golo, porque teve várias ocasiões para tal. Em duas delas perdeu espaço de remate, noutras duas teve um Niasse inspirado na baliza contrária.

Bebeto: um dos homens experientes deste Tondela de 2022/23 assinou uma exibição com aspetos interessantes pela esquerda, apoiando a defesa e dando alguma profundidade ao ataque. Visou a baliza e testou Marchesín, mas os beirões ficaram-se a zeros no marcador, na conquista da 23.ª Supertaça do FC Porto e na estreia dos auriverdes nesta prova.

Pepê: a capacidade de dar coisas diferentes à equipa em jogos diferentes e em momentos diferentes parece ser um dos trunfos para esta época. Na Supertaça, Pepê surgiu, um pouco ao contrário do jogo com o Mónaco, mais pelo meio, próximo de Grujic, mas a criatividade e velocidade também lhe permitiram povoar outras zonas e criar desequilíbrios ao adversário.

Marchesín: chamado ao onze inicial fruto do castigo de Diogo Costa, não teve tanto trabalho como Niasse, mas mostrou segurança e reflexos quando o Tondela chegou à frente.

Telmo Arcanjo: deu alguma irreverência ao ataque do Tondela, sobretudo na primeira parte, com algumas arrancadas pelo corredor direito e diagonais a solicitar colegas de equipa.