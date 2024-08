O FC Porto venceu o Sporting por 4-3 e conquistou pela 24.ª vez na história.

No Estádio Municipal de Aveiro, os azuis e brancos estiveram a perder por 3-0 mas conseguiram dar a volta ao resultado já no prolongamento, com o golo de Iván Jaime. Na primeira parte, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda marcaram para os leões, sendo que do lado contrário, um «bis» de Galeno e um remate certeiro de Nico González foram importantes para o triunfo do FC Porto.