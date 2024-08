A Supertaça entre Sporting e FC Porto vai ter a tecnologia da linha de golo (GLT), anunciou este sábado, horas antes do jogo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Esta tecnologia visa esclarecer as situações de dúvida sobre se a bola ultrapassou ou não a linha de baliza», lê-se, na nota da FPF.

O mesmo vai acontecer no jogo da Supertaça feminina, agendada para 23 de agosto, ainda com as duas equipas finalistas por conhecer.

O Sporting-FC Porto joga-se esta noite, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Aveiro.