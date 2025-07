A 47.ª edição da Supertaça Cândido Oliveira está marcada para a próxima quinta-feira, para o Estádio do Algarve, uma competição que tradicionalmente assinala o arranque da época futebolística em Portugal, mas que, segundo a história, raramente serve de impulso para o vencedor. Nas últimas oito edições, nenhum dos vencedores foi campeão na época que se seguiu, aliás, no total de 46 edições, apenas 13 vencedores acabaram campeões na mesma temporada.

O FC Porto é o clube com mais vitórias na Supertaça, com um total de 24 triunfos, mas estes bons arranques de temporada resultaram na conquista do título apenas por 10 ocasiões.

Sporting e Benfica, ambos com 9 títulos, vão procurar chegar aos 10 troféus na próxima quinta-feira, mas nos primeiros nove, o clube da Luz acabou apenas três vezes campeão, enquanto os leões de Alvalade nunca foram campeões no ano em conquistaram o troféu que inaugura a nova época.

A última vez que o vencedor da Supertaça acabou a mesma temporada como campeão foi já na temporada de 2016/17 quando o Benfica, comandado por Rui Vitória, arrancou a época a vencer o Sp. Braga (3-0), em Aveiro, como golos de Cervi, Jonas e Pizzi, e fechou a mesma temporada a festejar no Marquês de Pombal com seis pontos de vantagem sobre o FC Porto.

Além dos três grandes, o Boavista, por três vezes (1979, 1992 e 1997), e o Vitória Guimarães, uma (1988), também já venceram o troféu que assinala o arranque da nova temporada, mas, tal como o Sporting, nunca estiveram perto de conquistar o título na mesma época.

Supertaça Cândido Oliveira (46 edições)

FC Porto, 24 troféus (10 vezes campeão no mesmo ano)

Benfica, 9 (3 vezes campeão no mesmo ano)

Sporting, 9 (nunca foi campeão)

Boavista, 3 (nunca foi campeão)

Vitória, 1 (não foi campeão)

Vencedores da Supertaça (classificação na Liga na mesma época)

2024 FC Porto (terceiro classificado na Liga 2024/25)

2023 Benfica (segundo classificado na Liga 2023/24)

2022 FC Porto (segundo classificado na Liga 2022/23)

2021 Sporting (segundo classificado na Liga 2021/22)

2020 FC Porto (segundo classificado na Liga 2020/21

2019 Benfica (segundo classificado na Liga 2019/20)

2018 FC Porto (segundo classificado na Liga 2018/19)

2017 Benfica (segundo classificado na Liga 2017/18)

2016 Benfica (CAMPEÃO na Liga 2016/17)

2015 Sporting (segundo classificado na Liga 2015/16)

2014 Benfica (CAMPEÃO na Liga 2014/15)

2013 FC Porto (terceiro classificado na Liga 2013/14)

2012 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 2012/13)

2011 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 2011/12)

2010 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 2010/11)

2009 FC Porto (terceiro classificado na Liga 2009/10)

2008 Sporting (segundo classificado na Liga 2008/09)

2007 Sporting (segundo classificado na Liga 2007/08)

2006 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 2006/07)

2005 Benfica (terceiro classificado na Liga 2005/06)

2004 FC Porto (segundo classificado na Liga 2004/05)

2003 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 2003/04)

2002 Sporting (terceiro classificado na Liga 2002/03)

2001 FC Porto (terceiro classificado na Liga 2001/02)

2000 Sporting (terceiro classificado na Liga 2000/01)

1999 FC Porto (segundo classificado na Liga 1999/00)

1998 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 1998/99)

1997 Boavista (sexto classificado na Liga 1997/98)

1996 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 1996/97)

1995 Sporting (terceiro classificado na Liga 1995/96)

1994 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 1994/95)

1993 FC Porto (segundo classificado na Liga 1993/94)

1992 Boavista (quarto classificado na Liga 1992/93)

1991 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 1991/92)

1990 FC Porto (segundo classificado na Liga 1990/91)

1989 Benfica (segundo classificado na Liga 1989/90)

1988 Vitória Guimarães (nono classificado na Liga 1988/89)

1987 Sporting (quarto classificado na Liga 1987/88)

1986 FC Porto (segundo classificado na Liga 1986/87)

1985 Benfica (segundo classificado na Liga 1985/86)

1984 FC Porto (CAMPEÃO na Liga 1984/85)

1983 FC Porto (segundo classificado na Liga (1983/84)

1982 Sporting (terceiro classificado na Liga 1982/83)

1981 FC Porto (terceiro classificado na Liga 1981/82)

1980 Benfica* (CAMPEÃO na Liga 1980/81)

1979 Boavista* (quarto classificado na Liga 1979/80)

*Prova oficiosa