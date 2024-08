A FIGURA: Iván Jaime

Passou de rejeitado a decidir a Supertaça. O avançado espanhol foi o autor do golo da vitória do FC Porto, já no prolongamento, com um remate sem crença, mas que beneficiou da má abordagem do Kovacevic. Há uma nova vida para o ex-Famalicão.

O MOMENTO: golo de Galeno, 28m

O cenário para o FC Porto era completamente desanimador, com um 0-3 ainda antes da meia-hora. O golo de Galeno quase «caiu do céu», devido a uma oferta de Debast, mas foi essencial para a equipa manter-se viva no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Galeno

O extremo brasileiro teve algo que, por vezes, lhe falta: foi letal sempre que teve oportunidade para isso. Aproveitou o erro de Debast para fazer o FC Porto reentrar no jogo e apareceu bem ao segundo poste no 3-3.

Zé Pedro

Na primeira parte, sobretudo, teve muitas dificuldades em controlar Viktor Gyökeres. Além disso, andou muito desacertado com Otávio e ambos tiveram dificuldade em controlar a organização da linha defensiva e as marcações.

Nico

Já tinha demonstrado veia goleadora na pré-época e voltou a fazê-lo, no lance do 3-2. É um médio com uma chegada à área notável, ainda que tenha andado desaparecido da partida.

Eustáquio

Vítor Bruno tinha avisado que alguns internacionais chegaram em melhor forma do que outros e, por isso, iam a jogo. Eustáquio foi suplente utilizado e claramente correspondeu. Logo numa das primeiras intervenções no jogo, rompeu na área, temporizou (importante a clareza por ter entrado instantes antes) e serviu Galeno para o empate.

Vasco Sousa

Onde andavas tu, miúdo? Vítor Bruno não teve medo de o lançar e o médio foi fundamental para conservar a posse de bola. Deu energia ao meio-campo, sem medo de ir ao duelo, apesar da pouca dimensão física.