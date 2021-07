O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou esta sexta-feira que os jogadores têm de saber lidar com possíveis assobios de adeptos quando as coisas não correm tão bem, mas que tem um grupo que «olha muito para o lado positivo das coisas».

O jogo deste sábado, a Supertaça, entre Sporting e Sp. Braga, no Estádio Municipal de Aveiro, marca o regresso de adeptos a jogos das competições nacionais após alguns meses de ausência.

«São rapazes inteligentes, mas que ainda não viveram isso. Houve fases da época em que nós, com a ajuda dos adeptos, ainda seríamos melhores e eu sinto isso. Eles têm de estar preparados. Eles têm de saber que há alguns momentos em que vamos sentir esses assobios, vamos sentir alguns ‘bruáás’ e acho que os jogadores devem passar por isso e eles estão preparados, mas só vivendo é que vamos saber a reação deles», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Os lenços brancos e os assobios, num clube grande, temos de estar sempre preparados. Vai ser diferente, é um grupo que olha muito para o lado positivo das coisas, o que eles pensam e esperam é que os adeptos os vão apoiar, mas têm de estar preparados para o outro lado, porque faz parte de jogar num clube muito grande. Portanto, olhar para o lado positivo, vamos ter os nossos adeptos, vai ser uma festa e há que ganhar, é o foco», concluiu.

O Sporting-Sp. Braga joga-se a partir das 20h45 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, no duelo que decide o primeiro título da época 2021/2022. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.