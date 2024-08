Ruben Amorim, treinador do Sporting, na conferência de imprensa no Estádio Municipal de Aveiro, após a derrota na Supertaça, por 4-3, frente ao FC Porto:

«[Como se explica isto?] É difícil encontrar explicação, o golo do Galeno teve impacto no jogo porque deu esperança ao FC Porto. Depois do 3-2, tivemos um período em que devíamos ter segurado a bola e nos primeiros minutos fomos pressionados, mas a partir do primeiro golo até o fim do jogo estivemos mais perto do golo, com uma saída de bola melhor, com o FC Porto a bater longo. Sofremos dois golos muito rápidos, tivemos várias situações no início da segunda parte para matar o jogo, mas a parte psicológica mudou o jogo. Não há grande explicação, temos de ser melhores e o golo do Galeno é o momento do jogo. Estávamos perto do 4-0 que terminava o jogo.»

«[Só mexeu na equipa aos 80 minutos] Senti que a equipa estava a jogar bem, tínhamos controlo, mesmo antes do 3-2 sentíamos no estádio que o FC Porto não nos conseguia pressionar, aconteceu o que acontece no futebol… A seguir, devíamos ter tido mais bola e parte psicológica entrou aí. Só mexi quando vi a equipa cansada, até lá senti que a equipa estava a jogar melhor.»

«[Surpreendeu-o que o FC Porto nunca tenha colocado um segundo ponta de lança?] Segundo avançado… nem pensei nisso, senti que estávamos no controlo do jogo, mais perto do golo, tínhamos de ser melhores nos momentos decisivos e não podemos de forma alguma sofrer um golo em jogadas que não são construídas, temos de melhorar lá atrás.»

«[O que há para melhorar e mudar?] Momentos do jogo, perceber melhor os momentos, matar quando temos oportunidades e definir melhor em vantagem numérica na frente. Sentir que qualquer jogo está em aberto, porque é uma lição para nós. Não consigo chegar ao pé da equipa e dizer que jogámos mal. Entrámos devagarinho nos primeiros minutos, a partir daí dominámos o jogo, não fomos bons num lançamento e numa jogada no corredor. Depois, fomos atrás do resultado e, num remate que bate num jogador, é golo.»