Embora inusitada, pelo menos no futebol português, a reação de Sérgio Conceição à expulsão na Supertaça encontra paralelismos numa polémica protagonizada por Roger Schmidt, agora treinador do Benfica, quando estava no Bayer Leverkusen.

Em fevereiro de 2016, num jogo com o Borussia Dortmund, Schmidt foi expulso por contestar a legalidade de um jogo de Pierre-Emerick Aubameyang. O técnico alemão disse ao árbitro (Felix Zwayer) que não abandonava o banco, tal como fez agora Sérgio Conceição, e a dada altura o capitão de equipa, Stefan Kiessling, foi à linha lateral tentar resolver a situação, da mesma forma que Ivan Marcano foi aconselhado por Luís Godinho a ir conversar com o técnico do FC Porto.

A diferença é que, na polémica protagonizada por Schmidt, o árbitro decidiu, perante a reação, enviar as equipas para os balneários. O jogo esteve suspenso quase dez minutos, mas foi depois retomado, já sem Roger Schmidt no banco.

Sérgio Conceição, por seu lado, acabou por recolher aos balneários ao fim de aproximadamente cinco minutos.

Roger Schmidt foi suspenso por cinco jogos (dois deles com pena suspensa), e punido com uma multa de 20 mil euros.

Recorde a polémica protagonizada pelo treinador alemão, no vídeo abaixo apresentado, e a reação de Sérgio Conceição no vídeo associado ao artigo, no topo do mesmo.