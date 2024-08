Ruben Amorim, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória do FC Porto por 4-3 sobre o Sporting, a contar para a Supertaça.

«Obviamente que é um dia muito difícil para o Sporting, é um titulo que se perde, há dias difíceis no futebol e este foi um deles. O jogo esteve controlado por nós e perdemos quando estava 3-0, o momento do jogo é o primeiro golo do Galeno, acabou por correr mal. Acho que antes das mexidas controlámos tanto o jogo e podíamos ter colocado um ponto final, só que há dias que não têm explicação, vamos trabalhar no que temos de trabalhar e perdemos um titulo que tínhamos tudo na mão, há que seguir em frente. Temos uma forma de jogar que nos traz tranquilidade para enfrentar qualquer momento, temos de estar preparados para estes momentos. Agora é importante ganhar o primeiro e o segundo jogo do campeonato, este é talvez dos momentos mais difíceis, juntamente com o jogo do Lask Linz».