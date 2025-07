Com a vitória sobre o Sporting por 1-0, o Benfica conquistou a décima Supertaça Cândido de Oliveira do palmarés e descolou do eterno rival nesta contagem.

As águias voltam a erguer o primeiro troféu da época dois anos depois da última vez e sucedem ao FC Porto, que continua a ser, por larga margem, a equipa mais vitoriosa na prova, com 24 conquistas.

Recorde-se que a última vez que o vencedor da Supertaça triunfou também no campeonato nacional foi em 2016/17, quando o Benfica, então orientado por Rui Vitória, arrancou e fechou a temporada da melhor forma.

O Sporting perdeu a Supertaça pelo segundo ano seguido, depois de na época passada ter caído diante do FC Porto por 4-3 num jogo realizado em Aveiro.

Este é o quarto título conquistado por Bruno Lage na equipa principal do Benfica, depois da Liga em 2018/19, da Supertaça em 2019/20 (também no Algarve frente ao Sporting, então por 5-0) e da Taça da Liga na época passada frente aos leões em Leiria.