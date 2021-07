Declarações do futebolista do Sporting, Coates, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a vitória na Supertaça ante o Sp. Braga:

«É importante começar o ano a ganhar, foi uma final muito complicada, o Sp. Braga, no ano passado, fez uma grande época. Dentro do campo, não sou só eu a falar, obviamente que talvez me ouvem mais, mas muitos jogadores ainda não sabiam o que era jogar com público e foi um momento bonito para todos e felizmente ganhámos.»

[O que é que este Sporting tem de diferente face às anteriores épocas:] «Não sei se tem algo diferente, sei sim que somos um grupo muito unido, jogadores que têm muita vontade de estar no Sporting, ambição de estar no Sporting. Também o trabalho do treinador, que está sempre em cima de nós e a pedir para deixar tudo dentro de campo. Felizmente, está a correr bem. Temos de estar preparados para quando as coisas não correrem bem, estarmos unidos e tentar sempre melhorar.»

«Eu não gosto muito de comparar com outras equipas que já tive cá no Sporting. Este grupo dá tudo, tanto no treino, como no jogo. Depois, as coisas podem correr bem ou mal, mas importante é que respeitamos muito o clube, a gente que trabalha no clube. Acho que isso é muito importante e reflete-se no campo.»

[Se ainda vai haver banho ao treinador:] «(risos). Agora obviamente vamos festejar este título, mas depois focar na Liga e como fizemos no ano passado, temos de focar-nos jogo a jogo, respeitar os adversários e ter a humildade de continuar a trabalhar da mesma forma que estamos a trabalhar. Vamos jogar sexta-feira e temos de descansar para estarmos preparados.»