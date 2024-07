O Sporting e o FC Porto anunciaram, esta segunda-feira, que vão disponibilizaram novos bilhetes para a Supertaça 2024/25.

«O Sporting Clube de Portugal informa que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disponibilizou mais bilhetes para a Supertaça em que a equipa principal de futebol vai defrontar o FC Porto (Estádio Municipal de Aveiro, 3 de Agosto, 20h15)», pode ler-se no comunicado oficial dos leões.

Os bilhetes vão estar disponíveis a partir das 16h desta segunda-feira, no site do Sporting e na SmartFan e na loja online do FC Porto, com os preços a variarem entre 20€ (categoria 3), 30€ (categoria 2) ou 40€ (categoria 1).

A Supertaça, jogo entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, realiza-se no sábado, dia 3 de agosto, às 20h15