Rui Borges, treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão da Supertaça frente ao Benfica que está marcada para as 20h45 desta quinta-feira, para o Estádio do Algarve.

«É bom começar com a disputa de um troféu, é sinal que ganhámos, que fomos vencedores de algo, neste caso, vencedores de dois troféus que queríamos muito. Não podia haver motivação maior do que começar com a disputa de um troféu, sabendo de antemão que o início de uma época é sempre um momento diferente», começou por dizer.

Apesar da motivação em alta, o treinador admite que, nesta fase da época, os jogadores estão ainda longe da melhor forma. «Estamos à procura da melhor forma, viemos de uma paragem, de férias, os jogadores chegam mais tarde. Jogadores que entram, jogadores que saem, então andamos sempre aqui numa corrida à procura da melhor forma. Não estamos nela, como é lógico, estamos à procura dela, mas tenho toda a certeza de que seremos competitivos e competentes no jogo de amanhã, perante um grande adversário», acrescentou.

Quanto ao Benfica. «Por tudo o que ditou a época passada, foi o nosso maior adversário ao longo da época e que esteve na disputa dos troféus connosco. Espera-se um grande jogo, um grande público. Que seja, acima de tudo, um bom espetáculo», destacou ainda.

