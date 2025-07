Sessenta e sete dias depois da final da Taça de Portugal, Sporting e Benfica voltam a medir forças esta quinta-feira, no Estádio Algarve, na disputa da Supertaça Cândido Oliveira que tem início marcado para as 20h45. Passaram pouco mais de dois meses, mas, entre o final de uma época e o arranque de outra, as equipas já contam mudanças significativas.

Acompanhe o Sporting-Benfica no AO VIVO do Maisfutebol

Não é fácil apontar para equipas prováveis nos inícios de época, ainda com jogadores a chegar, outros à procura de lugar na equipa e outros ainda à procura da melhor forma.

O Sporting perdeu a sua principal referência do ataque, Viktor Gyökeres, já contratou um novo avançado, Luis Suárez, mas a aposta de Rui Borges deverá recair sobre Conrad Harder, mais rotinado em relação aos movimentos dos companheiros, Pote e Francisco Trincão.

O treinador não vai poder contar com Matheus Reis e Alisson, que vão cumprir castigo, mas, ao que tudo indica, Maxi Araújo está recuperado e poderá jogar sobre o corredor esquerdo. A entrada do uruguaio na ala esquerda, deverá levar o treinador a apostar em Quaresma no lado contrário, para uma construção a três.

O campeão nacional deverá, assim, subir ao relvado, sem reforços, com João Virgínia, Kochorashvili e Luis Suárez a começarem no banco de suplentes.

Bruno Lage, por seu lado, está obrigado a mais mudanças, numa comparação com o onze que apresentou na final da Taça de Portugal, uma vez que Álvaro Carreras, Kökçü, Renato Sanches, Belotti e Di María já não moram da Luz. Florentino, que não foi utilizado no «teste» frente ao Fenerbahçe, poderá ser a novidade nas opções do treinador que, no mesmo sentido, deverá também manter a aposta em João Veloso.

O Benfica vai, assim, subir ao relvado, com dois reforços, com Dedic na defesa do corredor direito e Richard Ríos ao lado de Florentino, ainda com Enzo Barrenechea à espreita.

Confira as equipas prováveis na galeria associada