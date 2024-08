A temporada de 2024/25 arranca oficialmente este sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, onde se vai realizar a Supertaça Cândido Oliveira, a partir das 20h15, entre o Sporting, campeão em título, e o FC Porto, vencedor da última Taça de Portugal. Duas equipas que não promoveram muitas alterações nos respetivos planteis, mas podemos contar alterações significativas nos respetivos onze em relação à temporada passada.

Acompanhe a Supertaça no AO VIVO do Maisfutebol

Começando pelo Sporting, Ruben Amorim vai ter de encontrar uma solução para o corredor esquerdo, tendo em conta que Nuno Santos está lesionado e Matheus Reis vai cumprir um jogo de castigo. No último teste da temporada, no Troféu Cinco Violinos, frente ao Athletic Bilbao, o treinador experimentou desviar Geny Catamo da direita para a esquerda, abrindo, em simultâneo, espaço para a entrada do jovem Geovany Quenda para a direita. Uma receita que poderá ser repetida este sábado.

De resto, os leões não deverão fugir ao figurino da temporada passada, com uma defesa a três e dois reforços a entrarem diretamente para o onze: Kovacevic para a baliza e Debast para o centro do eixo defensivo. Hjulmand, com a braçadeira de capitão, e Morita são peças certas no centro do terreno, enquanto Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres também serão certezas no ataque, embora o sueco, operado no final da última época, não esteja ainda a cem por cento.

Mais dúvidas no lado do FC Porto que, depois de mudar a direção, mudou também a equipa técnica, com Vítor Bruno a ser promovido para o lugar de Sérgio Conceição. Além das novas ideias da nova equipa técnica, há que ter em consideração que muitos dos internacionais do FC Porto podem ainda não ir a jogo. São os casos de Francisco Conceição, que esteve no Euro2024, mas também de Pepê e Evanilson, que, segundo deu a entender Vítor Bruno, não terão chegado nas melhores condições da Copa América.

Pelos jogos da pré-temporada, Vítor Bruno, ainda sem reforços, deverá apostar numa linha defensiva com quatro elementos, com João Mário e Martim Fernandes sobre as alas, reforçada com dois jogadores de características mais defensivas, Grujic e Alan Varela, nas costas de outro trio mais ofensivo que vai ter como principal referência Danny Namaso. Destaque para o bom momento de forma de Nico González.

O FC Porto é a equipa com mais títulos na Supertaça, já com 23 vitórias, enquanto o Sporting procura o décimo título nesta competição. Será o sexto duelo entre estas duas equipas no jogo que abre a temporada, sendo que o os leões venceram sempre os dragões nas primeiras cinco ocasiões.

Confira as equipas prováveis na galeria associada