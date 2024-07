Os bilhetes da Supertaça Cândido de Oliveira, entre Sporting e FC Porto, começam a ser vendidos esta quinta-feira, informaram os dois clubes.

A venda será feita exclusivamente online e os preços variam entre os 20 e os 40 euros.

No caso do Sporting, campeão nacional, a venda será feita na plataforma tickets.sporting.pt, e apenas a sócios que tenham a quota de julho paga.

No caso do FC Porto, os vencedores da Taça de Portugal vão vender no site Smartfan, exclusivamente a sócios – cada sócio poderá adquirir apenas um bilhete e terá de ter a quota de junho paga.

Sporting e FC Porto defrontam-se no dia 3 de agosto, sábado, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Aveiro.

OS CRITÉRIOS DE VENDA DOS DOIS CLUBES

Sporting:

Lugares de Leão + Lugares Vitalícios com Gamebox

18 Julho - quinta-feira das 16h00 às 19h59

Sócios com Gamebox 20 anos

18 Julho - quinta-feira das 20h00 às 23h59

Sócios com Gamebox 19 anos

19 Julho - sexta-feira das 00h00 às 11h59

Sócios com Gamebox 18 anos

19 Julho - sexta-feira das 12h00 às 15h59

Sócios com Gamebox 17 anos

19 Julho - sexta-feira das 16h00 às 19h59

Sócios com Gamebox 16 anos

19 Julho - sexta-feira das 20h00 às 23h59

Sócios com Gamebox 15 anos

20 Julho - sábado das 00h00 às 11h59

Sócios com Gamebox 14 anos

20 Julho - sábado das 12h00 às 15h59

Sócios com Gamebox 13 anos

20 Julho - sábado das 16h00 às 19h59

Sócios com Gamebox 12 anos

20 Julho - sábado das 20h00 às 23h59

Sócios com Gamebox 11 anos

21 Julho - domingo das 00h00 às 11h59

Sócios com Gamebox 10 anos

21 Julho - domingo das 12h00 às 15h59

Sócios com Gamebox 9 anos

21 Julho - domingo das 16h00 às 19h59

Sócios com Gamebox 8 anos

21 Julho - domingo das 20h00 às 23h59

Sócios com Gamebox 7 anos

22 Julho – segunda-feira das 00h00 às 11h59

Sócios com Gamebox 6 anos

22 Julho - segunda-feira das 12h00 às 15h59

Sócios com Gamebox 5 anos

22 Julho - segunda-feira das 16h00 às 19h59

Sócios com Gamebox 4 anos

22 Julho - segunda-feira das 20h00 às 23h59

Sócios com Gamebox 3 anos

23 Julho – terça-feira das 00h00 às 11h59

Sócios com Gamebox 2 anos

23 Julho – terça-feira das 12h00 às 15h59

Sócios com Gamebox 1 ano

23 Julho – terça-feira das 16h00 às 19h59

Sócios sem Gamebox

23 Julho – terça-feira a partir das 20h00

--

FC Porto:

Das 16 horas do dia 18 às 16 horas do dia 19 de julho a venda é exclusiva a Sócios que cumpram todos os seguintes critérios:

-Detentores de Lugar Anual para a época 2024/25;

e

-Detentores de Lugar Anual na época 2023/24, com 100 % de assiduidade na Liga nacional (17 jogos).



Das 16 horas do dia 19 às 16 horas do dia 20 de julho, em caso de disponibilidade, a venda é alargada a Sócios que cumpram todos os seguintes critérios:

-Detentores de Lugar Anual para a época 2024/25;

e

-Detentores de Lugar Anual na época 2023/24, com assiduidade a pelo menos 15 dos 17 jogos da Liga nacional.



Das 16 horas do dia 20 às 16 horas do dia 21 de julho, em caso de disponibilidade, a venda é alargada a Sócios que cumpram todos os seguintes critérios:

-Detentores de Lugar Anual para a época 2024/25.



A partir das 16 horas do dia 21, em caso de disponibilidade, a venda é alargada a Sócios que cumpram todos os seguintes critérios

-Sócios maiores de 3 anos.