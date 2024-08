Uma pessoa ficou ferida durante a Supertaça entre FC Porto e Sporting, depois de ter sido atingida por estilhaços nas bancadas. Nuno Santos esteve no Estádio Municipal de Aveiro a assistir à partida e partiu acidentalmente um vidro no camarote do Sporting, no prolongamento, tendo a vítima sido atingida pelos estilhaços.

A jovem foi socorrida no local pelo dispositivo presente no estádio e pela equipa médica do Sporting. Já depois de estabilizada, foi transportada para o hospital para observação.

Recorde-se que Nuno Santos está lesionado e, por isso, assistiu ao jogo no camarote.