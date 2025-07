Sporting e Benfica travam o primeiro duelo oficial da temporada 2025/26 no Estádio Algarve - a Supertaça Cândido de Oliveira. O bicampeão Sporting defronta o finalista vencido da Taça de Portugal, o Benfica, e já foram divulgados os onzes iniciais das duas equipas.

Rui Borges aposta no mesmo onze inicial apresentado no troféu Cinco Violinos. Já Bruno Lage aposta na titularidade de Leandro Barreiro, retirando João Veloso das escolhas iniciais, em relação à Eusébio Cup.

Leandro Santos está fora das opções de Bruno Lage, bem como o reforço Franjo Ivanovic. Rui Borges chamou Luis Suárez para o banco de suplentes.

Acompanhe todas as incidências do duelo AO VIVO com o Maisfutebol. O jogo começa às 20h45.

SPORTING: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Conrad Harder.

SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, St. Juste, Debast, Geovany Quenda, Kochorashvili, Ricardo Esgaio, João Simões, Eduardo Quaresma, Luis Suárez.

BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva e Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea e Richard Ríos; Aursnes, Pavlidis e Aktürkoglü.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, Obrador, Schjelderup, Prestianni, Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Florentino Luís, Gonçalo Oliveira, João Veloso.

[Notícia atualizada às 19h54]