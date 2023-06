Com a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga na final da Taça de Portugal ficou, desde já, definido o jogo da Supertaça Cândido Oliveira, o jogo inaugural da temporada 2023/24.

A equipa do Dragão vai, assim, defrontar o campeão Benfica, a 5 ou 6 de agosto [sábado ou domingo], uma semana antes do arranque da nova edição da Liga, com a primeira jornada marcada para o fim de semana seguinte.

Recordamos que o FC Porto venceu a última Supertaça, em Aveiro, diante do Tondela (3-0).

O FC Porto já conta com 23 Supertaças no seu museu, enquanto o Benfica soma apenas 8.