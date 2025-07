As novas diretrizes de arbitragem vieram para ficar (saiba quais aqui) e a Supertaça Cândido de Oliveira, entre Sporting e Benfica, marca o início da aplicação das regras em Portugal. Em antevisão ao duelo, no Estádio do Algarve, Fábio Veríssimo prometeu aplicar essas diretrizes, relembrando-as aos capitães no início do jogo:

O que vai dizer aos capitães?

«Vou desejar boa sorte. Vou pedir para respeitarem a regra do capitão, vou relembrar que este ano há alteração dos oito segundos [para a reposição de bola], da regra do guarda-redes e vou-lhes pedir colaboração, porque são os líderes das equipas e têm uma responsabilidade acrescida no clube que representam.»

Novas diretrizes para a arbitragem

«Estou preparado para aplicá-las porque também sou obrigado. Tenho de fazer cumprir as leis de jogo. Isto é uma prova oficial, tenho que aplicar as leis de jogo. Tudo o que é feito de novas alterações às leis de jogo foi estudado, foi posto à prova pelas entidades que regulam o futebol mundial e acho que é para melhorar o jogo. Eu concordo com elas.»

Relação com os jogadores

«Depende sempre do jogador que está envolvido na situação, no incidente. Há jogadores que não conversam com os árbitros, não falam connosco. Eu também não dou abertura e também não tento invadir o espaço deles. Mas quando eles questionam algo, eu tenho de explicar de uma forma pedagógica.»

Mensagem para os adeptos

«A mensagem que eu gostaria de deixar é que apoiem os seus respetivos clubes de uma forma positiva, com o máximo de fair-play, com respeito pelos intervenientes. Quer com os próprios jogadores, porque às vezes também os adeptos não são corretos com a própria equipa, como também a equipa adversária e a equipa de arbitragem. E, no fundo, também que respeitem o futebol e as pessoas que estão a ver.»