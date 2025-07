Fábio Veríssimo é um dos mais conhecidos árbitros portugueses, mas conta com um passado como futebolista. Em antevisão à Supertaça Cândido de Oliveira, que será dirigida por si, o juiz recordou o passado e explica como essa experiência de atleta lhe dá «uma sensibilidade extra» para ajuizar certos lances.

Passado como futebolista

«Efetivamente joguei futebol, desde o tempo que fui para a escola primária até aos 19 ou 20 anos. Já era árbitro e jogava futebol. Isso dá-me uma sensibilidade extra para perceber o que é natural, o que é que não é natural, o que é 'cavado', o que é que não é 'cavado'. Também, por vezes para ter mais condescendência com certas frustrações dos jogadores. Eu, quando jogava bola, também achava que nunca fazia faltas. E eles também muitas vezes estão tão imbuídos na disputa de bola, a tentar ganhar os lances, que não aceitam, não percebem que efetivamente fizeram as faltas. E o facto de eu ter jogado à bola dá-me conhecimento do jogo. Só quem passou por aqueles momentos consegue identificar.»

Novo espaço na Cidade do Futebol para árbitros

«É verdade que nós temos um novo espaço e agradecemos muito o esforço que têm feito para receber a arbitragem como a trigésima Seleção Nacional na Cidade do Futebol. Estamos contentes.»

Estudo das equipas

«Nós nunca podemos ir com estereótipos nem coisas pré-definidas para dentro do jogo. Podemos ter que fazer um estudo das equipas, mas depois temos que adaptar o nosso critério às circunstâncias que vão acontecendo. O jogo tem 90 minutos e também tem a ver com a abordagem dos próprios intervenientes ao jogo. E vamos adaptando o nosso critério. Há alturas que podemos ter um critério mais largo, outra vez temos que estreitar o critério e é assim que funciona.»

João Pinheiro na Supertaça Europeia

«Para mim é um grande orgulho, porque é um amigo meu. É um colega, é português, ele está a representar Portugal e poucos conseguem atingir esse feito. E penso que é o princípio de coisas muito boas que vêm num futuro próximo.»