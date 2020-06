O Supremo Tribunal Administrativo (STA) confirmou a multa aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao FC Porto por comportamentos incorretos dos adeptos em jogo contra o Portimonense da 24.ª jornada da Liga de 2017/18.

Segundo o acórdão a que a agência Lusa teve hoje acesso, o STA deu razão ao castigo imposto pelo CD da FPF, de 13 575 euros, por responsabilização pelo comportamento incorreto dos adeptos ‘azuis e brancos’ num jogo disputado em 25 de fevereiro de 2018, que os dragões venceram por 5-1.

Em causa estava o arremesso de petardos, potes de fumo e de cor para o relvado, num total de 17 engenhos pirotécnicos, antes do início do jogo, e um durante o encontro, a invasão do terreno de jogo por parte de três adeptos, assim como cuspidelas a um dos árbitros auxiliares.