A atleta portuguesa Margarida Silva conquistou, este domingo, a medalha de ouro na prova dos 800 metros dos Jogos Surdolímpicos Tóquio2025.

Margarida Silva, que já tinha conseguido a medalha de prata nos 1.500 metros, correu os 800 metros em 2:10.38 minutos, novo recorde dos Jogos Surdolímpicos, superando a anterior melhor marca de 2:10.50 minutos.

A atleta portuguesa superou a russa Iuliia Abubiakirova, a competir sob bandeira neutra, que terminou em segundo, com 2:10.64 minutos. A chinesa Na Gao foi terceira, com 2:11.69 minutos.

Esta é a quinta medalha lusa nesta edição dos Jogos Surdolímpicos, que decorrem até 26 de novembro.

Às duas de Margarida Silva (ouro e prata) juntam-se o ouro da judoca Joana Santos em -57kg, enquanto o ciclista André Soares conquistou a prata no contrarrelógio individual e o bronze na corrida de pontos.

Margarida Silva tornou-se também na primeira portuguesa a conquistar uma medalha de ouro para o atletismo em Jogos Surdolímpicos.