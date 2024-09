No passado domingo, Charley Hajek, famoso surfista norte-americano, também conhecido como Gnarly Charley, foi mordido por um tubarão em New Smyrna Beach, no estado da Flórida.

Na «Capital Mundial das Mordidas de Tubarão», o surfista de 62 anos enfrentou as ondas de modo a continuar a série de 148 dias a surfar, mas acabou por ficar ferido na perna.

«Eu senti que ele me mordeu. Foi a meio centímetro do meu tendão de Aquiles, o que teria sido mau. Vou até a praia e dou o primeiro passo. Todas aquelas marcas de dentes abriram-se como flores», explicou o norte-americano à FOX.

«Cuspiu sangue por todo o lado. Foi tão nojento», concluiu.

Depois de ser mordido, o surfista fez um torniquete a si próprio e conduziu até ao hospital, onde levou seis pontos.