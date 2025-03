A surfista portuguesa Yolanda Hopkins garantiu uma vaga na terceira ronda da etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre na Praia de Supertubos, em Peniche, enquanto Frederico Morais foi eliminado na ronda de repescagem.

A bicampeã europeia (2023 e 2024) venceu a primeira bateria da ronda de eliminação com 8,50 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,17 e 3,33), superando a norte-americana Bella Kenworthy (8,33) e a costa-riquenha Brisa Hennessy (5,30), que se despediu da competição.

«Podem ser as melhores do mundo, eu não quero saber. Acredito no meu surf, acredito na minha performance e acredito que tenho o 'skill' [capacidade] e a qualidade para ganhar», afirmou Hopkins aos jornalistas.

Na terceira fase, a surfista portuguesa vai defrontar a atual campeã mundial Caitlin Simmers (EUA), atleta que lidera o ranking da WSL e venceu a prova de Peniche em 2023.

Já Frederico Morais, conhecido como ‘Kikas’, não teve a mesma sorte. O português ficou no terceiro e último lugar da bateria de repescagem, somando 8,07 pontos (4,57 e 3,50), atrás do norte-americano Jake Marshall (9,73) e do brasileiro Deivid Silva (12,43), que seguem para a terceira ronda da prova.

De recordar que Morais sofreu uma lesão grave no tornozelo direito, em dezembro, e ainda se encontra na fase final da recuperação.

O surfista português de 33 anos, que já integrou a elite mundial em várias temporadas (2017, 2018, 2021, 2022 e 2024), participou este ano na prova na condição de convidado, à semelhança de Yolanda Hopkins.

A prova portuguesa é a terceira etapa do circuito mundial e decorre na Praia de Supertubos, em Peniche entre os dias 15 a 25 de março.