O Nazaré Tow Surfing Challenge, evento da Liga Mundial de Surf (WSL), traz a Portugal alguns dos melhores big riders do mundo para surfarem as ondas gigantes do canhão da Praia do Norte.

O desafio entusiasma muita gente, mas são poucos os que podem realmente surfar aquelas ondas. Para dar uma ideia do que é estar nas ondas gigantes da Nazaré, o havaiano Kai Lenny, que venceu o prémio para melhor desempenho de 2020 em ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), fez um vídeo enquanto surfava.

«Eu fui destruído na Nazaré, para que vocês não tenham de o fazer», pode ler-se na legenda. Não é a mesma coisa do que estar realmente na água, mas continua a ser impressionante e, sobretudo, mais seguro. Veja no vídeo abaixo as imagens captadas pelo surfista e a perspectiva de quem estava em terra: