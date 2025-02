Makai McNamara, sobrinho do conhecido surfista Garrett McNamara, bateu com a cabeça e ficou inconsciente enquanto surfava em Pipeline, no Havai.

O surfista de 29 anos, também especialista em ondas gigantes, foi retirado da água pela equipa de resgate e outros surfistas, que lhe prestaram os primeiros socorros, com massagens cardíacas e respiração boca a boca, antes de ser levado para o Queen’s Hospital.

O momento do salvamento:

Segundo o irmão de Makai, Landon McNamara, o surfista permanece nos cuidados intensivos. «Trouxeram-no de volta à vida na praia. Os olhos dele voltaram a ter vida. Ele falou umas palavras. Os sentimentos eram avassaladores. Ele agora está na Unidade de Cuidados Intensivos e a última atualização é que vai ser mantido a dormir nas próximas 72 horas.»

Também o pai do surfista, Liam McNamara, lenda do surf em Pipeline, confirmou que o filho está fora de perigo, mas pediu que rezassem por ele. «Já se passaram 24 horas desde o acidente e ele está a recuperar. Vai continuar no hospital nos próximos dias e a única coisa que precisamos são orações contínuas», disse num vídeo partilhado na rede social Instagram.