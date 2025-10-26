Surf: Ordonhas festeja primeiro título de campeão nacional em terra
Jovem surfista beneficiou da combinação de resultados na última etapa em Peniche
Francisco Ordonhas, de 20 anos, sagrou-se pela primeira vez campeão nacional de surf, este domingo, beneficiando da combinação de resultados na última etapa do circuito português, em Peniche, que foi ganha por Afonso Antunes e Francisca Veselko.
Apesar de ter sido eliminado precocemente, ao cair na terceira ronda do Bom Petisco Peniche Pro, quinta e última etapa da Liga Meo Surf 2025, que decorreu na praia do Lagido, Ordonhas viu os adversários diretos (Jaime Veselko e Tomás Fernandes) a também saírem da prova, ambos nas meias-finais, e, assim, garantiu o título de campeão.
Depois de ter vencido a etapa nos Açores, de ter sido segundo na Figueira da Foz e 9.º no evento de Porto e Matosinhos, o 9.ª lugar em Peniche foi suficiente para o campeão europeu júnior em título assegurar o primeiro título nacional da carreira.
No quadro feminino, a olímpica Teresa Bonvalot já tinha assegurado o título de campeã em junho, na etapa disputada em São Miguel, nos Açores, tornando-se hexacampeã lusa.