A praia de Supertubos, em Peniche, receberá a terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), entre 15 e 25 de março de 2025. É a 22.ª vez que Portugal recebe este evento.

Quanto a Peniche, acolherá a elite mundial pela 16.ª vez, retomando a norma pré-pandemia. Em solo luso, nos últimos anos, foram disputadas etapas na Figueira da Foz, em Sintra e na Ericeira.

São esperadas mais de 150 mil pessoas para assistir às ondas tubulares, acompanhadas pelas diversas direções do vento.

De resto, o calendário do circuito mundial para 2025 conta com etapas em Abu Dhabi (numa piscina de ondas, com a onda artificial mais longa do mundo), assim como com o regresso de Snapper Rocks (Austrália), Lower Trestles (EUA) e Jeffreys Bay (África do Sul).

As finais da WSL decorrerão em Cloudbreak, nas Ilhas Fiji.

Calendário do circuito mundial de surf de 2025:

Banzai Pipeline, Havai, Estados Unidos (27 janeiro a 08 de fevereiro)

Surf Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (14 a 16 de fevereiro)

Peniche, Portugal (15 a 25 de março)

Punta Roca, El Salvador (02 a 12 de abril)

Bells Beach, Austrália (18 a 28 de abril)

Snapper Rocks, Austrália (03 a 13 de maio)

Margaret River, Austrália (17 a 27 de maio)

Lower Trestles, EUA (09 a 17 de junho)

Saquarema, Brasil (21 a 29 de junho)

Jeffreys Bay, África do Sul (11 a 20 de julho)

Teahupo'o, Polinésia Francesa (07 a 16 de agosto)

Finais, Cloudbreak, Fiji (27 de agosto a 04 de setembro).