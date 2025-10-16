Yolanda Hopkins garantiu esta quinta-feira um feito inédito para o surf português. A atleta algarvia assegurou a qualificação para o circuito principal da World Surf League (WSL) em 2026, tornando-se a primeira mulher portuguesa de sempre a alcançar a elite mundial da modalidade.

De recordar, Teresa Bonvalot, outra das melhores surfistas nacionais, já esteve perto de alcançar este feito mas ficou a um lugar do circuito mundial em 2022.

A surfista de 27 anos carimbou a histórica qualificação ao vencer a australiana Ellie Harrison nos quartos de final do Saquarema Pro, no Rio de Janeiro, uma das etapas das Challenger Series (CS).

Yolanda somou 10,67 pontos nas suas duas melhores ondas (6,17 e 4,50), superando os 10,07 da adversária (5,50 e 4,57), garantindo matematicamente a entrada no Championship Tour (CT).

Portugal já tinha contado no passado com Tiago Pires e Frederico Morais no circuito masculino, mas nunca uma surfista nacional tinha atingido o mesmo patamar.

Nas meias-finais da prova brasileira, Yolanda vai defrontar a australiana Sally Fitzgibbons. Na outra semi-final estão ainda as irmãs bascas Annette e Janire Etxabarri.

O Saquarema Pro, disputado na Praia de Itaúna, é a quinta e penúltima etapa das Challenger Series, que atribuem dez vagas para o circuito masculino e sete para o feminino.