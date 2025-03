Pelo segundo dia consecutivo, não há surf na Praia de Supertubos, em Peniche! E assim vai prevalecer até sábado (22 de março), estendendo a terceira etapa do circuito mundial até a próxima terça-feira (25 de março).

A decisão foi anunciada, esta quinta-feira, pelo comissário da Liga Mundial de Surf (WSL), Renato Hickel: «Cancelámos o evento para amanhã, sexta-feira, 21 de março. Tivemos provavelmente a parte mais forte desta tempestade em termos de vento durante a noite, com muita destruição na área de Peniche».

«Amanhã (sexta-feira) à tarde vamos fazer a chamada para sábado. Queremos esperar até à atualização da previsão de amanhã [sexta-feira] da Surfline, porque os ventos estão a mudar a cada 12 horas, surgindo por vezes ventos 'offshore' (terra-mar), e outras vezes ventos 'onshore' (mar-terra). A boa notícia é que domingo mantém-se como um dia realmente bom para terminar o evento, com boa ondulação, de boa direção, e com ventos 'offshore' todo o dia» acrescentou o responsável.

Miguel Fortes, consultor português de surf da WSL, confessou que a tempestade não estragou os planos da organização, mas mostrou-se confiante com o retorno da prova no domingo.

«Já estávamos a contar com a tempestade, por isso, avançámos bastante durante os primeiros dias do campeonato. Isso colocou-nos numa boa posição para acabar a prova quando estiverem as melhores condições em Supertubos. A esta distância a previsão está boa, com o vento a rodar para norte no sábado e, no domingo, com certeza vai haver prova», disse.

Ainda por disputar, faltam os oitavos de final do quadro masculino e as «meias» da competição feminina, que arrancam assim que o tempo permitir, sem a presença de Frederico Morais e Yolanda Hopkins, portugueses entretanto eliminados.