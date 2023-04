O surfista brasileiro João Paulo Azevedo (JP) agrediu a soco a norte-americana Sara Taylor, numa praia de Bali, na Indonésia.

A surfista partilhou o vídeo do momento nas redes sociais na tentativa de que algum seguidor reconhecesse o agressor, que a terá agredido em resposta à disputa por uma onda com o amigo Adriano Portela. As agressões começaram dentro de água, com um soco na cabeça, mas prosseguiram já na areia.

O vídeo ganhou repercussão quando JP foi reconhecido e o surfista veio dar a sua versão.

«Não sei como a confusão começou. Vi-a empurrar o meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois de bater, vi que ela estava a usar sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos na areia, ela foi ao meu carro, pegou na minha prancha e começou a parti-la. A partir daí, só me defendi», disse o surfista, ao jornal A Gazeta.

A Quebra Onda, marca que patrocinava o surfista, já anunciou o fim do apoio a JP.

Por sua vez, o campeão mundial de surf, o brasileiro Filipe Toledo, repudiou o ataque do compatriota e mostrou solidariedade com a vítima.

«Lamento que isso tenha acontecido convosco! Espero que estejam bem! Não se stressem com pessoas com esse tipo de energia. Eles não duram muito, a vida vai dar-lhes de volta. Mas, se pudermos fazer o que for para encontrá-los, faremos», comentou.