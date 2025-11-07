A portuguesa Marta Paço sagrou-se, esta quinta-feira, vice-campeã do mundo de surf adaptado, após perder na final frente à francesa Valentine Moskoteoc, em Oceanside, na Califórnia.

Atrás do quinto título consecutivo na classe Vl-1, terminou o Mundial ISA de Para Surfing 2025 com a medalha de prata. A surfista de Viana do Castelo somou 7,57 pontos e foi segunda classificada, atrás de Moskoteoc (8,33), que aos 15 anos conquistou o primeiro título mundial.

«Nem sempre o ouro vem ao peito mas o orgulho continua no coração. Levo a medalha de prata! Não consegui revalidar o título mas saio com a certeza de ter dado tudo de mim. O pódio é importante mas o que realmente conta é a entrega, a garra e o amor pelo que faço», afirmou a surfista num vídeo partilhado no Instagram.

Portugal esteve também representado pelo surfista Camilo Abdula, que falhou a final da categoria Stand 1 devido a lesão. O atleta siniense lesionou-se na primeira e única onda que apanhou na segunda ronda e abandonou o heat em que competia. Ainda assim, Abdula garantiu o acesso à final.

Inicialmente, o surfista português acreditava que se tratava de uma lesão leve e que ainda poderia lutar pela medalha de ouro. Todavia, mais tarde, anunciou através do Instagram a fratura de dois ossos no pé e que, portanto, não poderia participar na final. Abdula repete o resultado de 2021 e termina no quarto posto.

Portugal termina a participação no Mundial ISA de Para Surfing 2025 com uma medalha de prata e outra de bronze.

Assista às declarações de Marta Paço: